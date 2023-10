Hermoso na succesvolle rentree bij Spaanse ploeg: 'Kan weer genieten van voetbal'

Voetbalster Jenni Hermoso liet er vrijdagavond bij haar rentree in de Spaanse ploeg geen twijfel over bestaan: ze is terug en blijft een van de bepalende speelsters bij het team dat afgelopen zomer wereldkampioen werd.

In het Nations League-duel met Italië maakte uitgerekend Hermoso vlak voor tijd de winnende treffer (1-0), nadat ze twintig minuten daarvoor was ingevallen.

"Ik had mezelf geen betere terugkeer kunnen wensen. Soms geeft het leven je toch weer kleine cadeautjes. Ik heb vooral ook aan de mensen gedacht die al die tijd achter mij hebben gestaan. Dankzij hen kan ik weer genieten van het voetbal", zei Hermoso na haar succesvolle rentree.

Kus

Hermoso en de Spaanse ploeg hebben een roerige periode achter de rug sinds de aanvoerder na de gewonnen WK-finale ongewenst op haar mond werd gezoend door bondsvoorzitter Luis Rubiales.

De kus van Rubiales was de druppel die de emmer in het Spaanse vrouwenvoetbal deed overlopen. Onder het bewind van Rubiales en de toenmalige bondscoach Jorge Vilda gingen de speelsters al jaren gebukt onder machtsmisbruik en intimidatie.

Voor de vorige twee Nations League-wedstrijden werd Hermoso nog buiten de Spaanse selectie gelaten. De nieuwe Spaanse bondscoach Montse Tomé wilde haar beschermen na alle ophef, maar dat was volgens Hermoso niet nodig.