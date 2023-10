Iraans meisje dat bewusteloos uit metro werd gedragen overleden

Het Iraanse meisje dat begin deze maand gewond raakte bij een onopgehelderd incident in de metro van Teheran, is overleden. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. Vorig weekend werd al bekend dat ze hersendood was. Ze lag sinds het incident in coma.

Het meisje van 16, Armita Geravand, was op 1 oktober zonder hoofddoek in de metro gestapt. Volgens activisten werd ze vervolgens door de moraalpolitie hardhandig aangepakt omdat ze zich niet hield aan de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen.

Op sociale media gingen beelden rond van het bewusteloze meisje. Een vriendin vertelde aan de Iraanse staatstelevisie dat ze haar hoofd had gestoten op het perron en op dat moment was op de achtergrond te zien dat het meisje buiten kennis uit de metro werd gedragen.

De ouders van Geravand zeiden later in de staatsmedia dat ze last had van een lage bloeddruk en dat dat, mogelijk samen met de val, ertoe had geleid dat ze bewusteloos raakte. De officiële lezing is dat ze hersenschade heeft opgelopen bij die val, die uiteindelijk tot haar dood leidde.

Gedwongen bekentenissen

Mensenrechtenactivisten in het buitenland zeggen dat ze mogelijk is geduwd of aangevallen door de moraalpolitie omdat ze geen hijab droeg. Ze vragen om een onafhankelijk onderzoek door de VN-monitormissie voor Iran. Ze wijzen erop dat het regime familieleden van slachtoffers vaak onder druk zet en dat de staatstelevisie de afgelopen jaren honderden gedwongen bekentenissen heeft uitgezonden.

Armita Geravands dood komt ruim een jaar na de dood van Mahsa Amini. Zij was door de moraalpolitie opgepakt omdat ze haar hijab niet op de goede manier zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen werd ze in een politiebusje mishandeld.

Amini's dood leidde tot massaprotesten in het hele land, die maanden aanhielden. De politie trad keihard op tegen de demonstranten en er vielen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 522 doden. Zo'n 20.000 mensen werden gearresteerd.

Regels nog strenger

Sinds die protesten zijn er nog steeds vrouwen in Teheran die geen hoofddoek meer dragen. Daarmee lopen zij het risico te worden aangepakt door de moraalpolitie, die sinds kort weer veelvuldig op straat patrouilleert.

Op veel plekken in het land hangen camera's om vrouwen te signaleren die zich niet aan de kledingvoorschriften houden. Ook pleiten parlementariërs voor strengere straffen voor vrouwen die hun hoofd niet goed bedekken.

Mahsa Amini kreeg postuum de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de EU. Ook de Nobelprijs voor de Vrede ging naar een Iraanse vrouw: de activiste Narges Mohammadi, die in de gevangenis zit, kreeg de prijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran.