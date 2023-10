Texas Rangers begint World Series met zege op Arizona Diamondbacks

Texas Rangers is de World Series begonnen met een 6-5 overwinning op Arizona Diamondbacks. De wedstrijd werd in de elfde inning beslist met een homerun van Adolis García.

In het hoogstaande duel met schitterende honkslagen, uitstekende verdedigende acties en volop spanning, namen beide ploegen afwisselend de voorsprong. In de negende inning maakten de Rangers een 3-5 achterstand in een keer goed dankzij een homerun van Corey Seager.

De verlenging in de Texaanse stad Arlington werd twee slagbeurten later dus beslist door een homerun van García. "Het was een fantastisch moment", zei de Cubaan over zijn winnende slag. "Ik kon alleen maar kijken naar de dug-out, naar al mijn lachende ploeggenoten."

Record

Voor García was het al de vijfde partij op rij waarin hij een homerun sloeg. In deze play-offs sloeg hij al 22 punten en dat is een record in de Major League Baseball.