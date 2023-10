Wekdienst 28/10: Woonprotest Den Haag • Vredesbesprekingen oorlog in Oekraïne

Goedemorgen! In Den Haag wordt vandaag geprotesteerd tegen de wooncrisis. Op Malta vinden vredesbesprekingen plaats over de oorlog in Oekraïne.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Het zogenaamde Woonprotest vind plaats op de Koekamp bij het Malieveld.

Op Malta vinden vredesbesprekingen plaats over de oorlog in Oekraïne. Afgevaardigden van meer dan vijftig landen nemen deel. Rusland, dat niet is uitgenodigd, heeft kritiek op de bespreking.

In Eindhoven vindt een stille tocht plaats om aandacht te vragen voor vrede in de Palestijnse gebieden. Deelnemers worden opgeroepen een waxine- of ledlichtje mee te nemen.

Wereldkampioen boksen in het zwaargewicht Tyson Fury neemt het op tegen voormalig Mixed Martial Arts (MMA)-wereldkampioen Francis Ngannou. Fury's titel staat niet op het spel

Wat heb je gemist?

Israël is vannacht doorgegaan met de intensivering van de grondoperaties in Gaza. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger gaat het om een actie gericht op het creëren van betere voorwaarden op de grond. Ook vonden er weer zware bombardementen plaats.

Over het aantal slachtoffers dat gisteravond en vannacht is gevallen, is niets bekend. Als gevolg van de bombardementen ligt het telefoon- en internetverkeer in de Gazastrook grotendeels plat, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is.

Ander nieuws uit de nacht:

COA waarschuwt dat Ter Apel dit weekend weer vol zit en doet een beroep op de Eerste Kamer: asielzoekers die zich in Ter Apel melden, zullen dit weekend opnieuw de nacht moeten doorbrengen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De verdachte van de schietpartij in een bowlingcentrum en een eetcafé in de VS is dood gevonden. Twee dagen geleden doodde Robert Card achttien mensen.

En dan nog even dit:

Het kan dagen of zelfs langer duren voordat inwoners van Gaza weer over internet beschikken, zeggen onafhankelijke experts tegen CNN. Een Palestijnse telecomaanbieder bevestigt op Facebook te kampen met een "complete verstoring van alle communicatie- en internetdiensten" in Gaza. Volgens het bedrijf Paltel is de uitval het gevolg van hevige bombardementen gisteravond.

Het gaat om de zwaarste storing sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. De vrees is dat Gazanen niet meer kunnen communiceren met de buitenwereld terwijl Israël de aanvallen intensiveert.

Door de bombardementen en de humanitaire crisis in Gaza verloopt het herstel van de communicatiemiddelen traag, verwacht Doug Madory, een internetanalist bij een Amerikaans bedrijf dat het de wereldwijde toegang tot internet monitort.

Ook Tareq Abu Azzoum, verslaggever voor Al Jazeera in de Gazastrook, vertelt dat ze geen telefoon- en internetverbindingen hebben in het gebied op dit moment. Het enige wat ze horen zijn de aanhoudende bombardementen.