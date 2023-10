Huurders Oss bereiken akkoord na bezetting kantoor woningcorporatie

Boze huurders hebben gisteravond een akkoord bereikt over hun woningen nadat ze het hoofdkantoor van de woningcorporatie hadden bezet. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van 74 woningen in Berghem, in de gemeente Oss. Na een gesprek met de directie is sloop niet langer de enige optie.

Volgens Omroep Brabant liepen tientallen huurders gistermiddag met matjes en slaapzakken het hoofdkantoor binnen. Ze hielden ook bordjes omhoog met de tekst: 'Wij blijven hier'. De huurders zijn vooral boos omdat de beslissing over de sloop volgens hen uit het niets kwam en dat overleg niet mogelijk was.

Tijdens de bezetting van het kantoor kwamen onderhandelingen met de directie van woningcorporatie Mooiland. Er is nu afgesproken dat er samen met de huurders wordt gekeken of het mogelijk is om een deel van de huizen te renoveren. Gesprekken daarover zullen plaatsvinden in het bijzijn van een onafhankelijke bemiddelaar.

De actie werd gesteund door de SP. Er waren verschillende lokale raadsleden van de partij aanwezig en ook SP-leider Lilian Marijnissen schoof aan bij de onderhandelingen. Zij spreekt op X van een overwinning. "Er was een bezetting van de woningcorporatie Mooiland voor nodig, maar de sloopplannen gaan on hold en er wordt samen met de huurders serieus gekeken naar de opties voor renovatie van de woningen."