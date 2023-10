COA waarschuwt dat Ter Apel dit weekend weer vol zit en doet beroep op Eerste Kamer

Asielzoekers die zich in Ter Apel melden, zullen dit weekend opnieuw de nacht moeten doorbrengen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie doet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vluchtelingenwerk Nederland een dringend beroep op de Eerste Kamer om de omstreden spreidingswet niet controversieel te verklaren.

De spreidingswet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over het land. De wet is omstreden omdat gemeenten ermee in het uiterste geval gedwongen kunnen worden een asielzoekerscentrum te accepteren, ook als er geen draagvlak is onder de inwoners. Drie weken geleden kreeg de wet een meerderheid in de Tweede Kamer.

Aankomende dinsdag stemt de Eerste Kamer over het voorstel van de SGP om de wet controversieel te verklaren, om de wet op die manier uit te stellen. Als een meerderheid van de Eerste Kamer voor het voorstel stemt, komt de spreidingswet op de lijst met controversiële onderwerpen en wordt het pas behandeld als er een nieuw kabinet is, meldt RTV Noord.

Het COA, VNG en Vluchtelingenwerk Nederland willen dat de wet zo snel mogelijk wordt behandeld en vinden dat de spreidingswet een eerste stap is naar "een structurele oplossing voor de in de knel geraakte opvang van asielzoekers". De wet staat los van de discussie over een eventuele instroombeperking en versterkt de solidariteit onder gemeenten, stellen ze.

Volgens het COA is er nog altijd een tekort aan opvangplekken en is de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. "De verwachting is dat de situatie komend weekeinde ongewijzigd blijft."