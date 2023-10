Oranje wint ruim van Schotland en houdt plaatsing voor Spelen in eigen hand

Nederland heeft de eerste wedstrijd in het tweeluik met Schotland in de Nations League-groepsfase gewonnen. In Nijmegen werd het 4-0 voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker, waarvoor Vivianne Miedema tien maanden na haar gescheurde kruisband haar rentree maakte. In de groep staat Nederland nu bovenaan, in punten gelijk met Engeland, dat met 1-0 won van België. Lauren Hemp maakte in Leicester de enige treffer voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Dinsdag speelt Nederland opnieuw tegen Schotland, dan in Glasgow. Olympisch ticket Door de relatief gemakkelijke zege blijft Nederland in de race voor een olympische ticket. De twee beste landen van de Nations League plaatsen zich voor het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen in Parijs. Oranje moet dus groepswinnaar worden en vervolgens ook de halve finale van de Nations League winnen.

Bondscoach Jonker moest puzzelen voor zijn opstelling tegen de Schotten. Hij kon niet beschikken over de geblesseerde Dominique Janssen en de nog niet helemaal fitte Victoria Pelova. De middenvelder was deze week ziek, maar zat wel op de bank. Daar begon ook Miedema, voor het eerst dit kalenderjaar weer bij de selectie. Afgelopen weekend maakte zij haar rentree in het shirt van Arsenal, een dag later sloot Miedema in Zeist aan bij het Nederlands elftal. Het herstel van de topscorer aller tijden van Oranje en de Engelse competitie gaat in goed overleg tussen Arsenal en Jonker, die al aangaf te hopen Miedema als 'bonus' in te kunnen zetten bij de Nations League-duels met Schotland. Snelle voorsprong Vanaf de bank zag Miedema hoe Oranje na twaalf minuten op voorsprong kwam. Kerstin Casparij, gestart op de plaats van Janssen, vond na een goede loopactie ruimte voor een voorzet. Danielle van de Donk kwam voor haar verdediger en werkte de bal in het doel. Na de vlekkeloze start van de wedstrijd werd Oranje even slordig. Maar ondanks een zeldzaam slippertje van keeper Daphne van Domselaar en enkele foutjes in de opbouw achterin bleef de voorsprong in tact.

Nations League bij de NOS Het Nederlands elftal speelt dinsdag de uitwedstrijd tegen Schotland op Hampden Park in Glasgow. Het duel begint om 20.45 uur Nederlandse tijd. Vanaf 20.15 uur begint op NPO 3 de voorbeschouwing. Ook is de wedstrijd te zien in de NOS-app en op NOS.nl.

In deze mini-explainer leggen we je kort uit hoe het Nations League-toernooi, waar het Nederlands elftal aan meedoet, precies werkt. - NOS