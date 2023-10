Roda JC en Willem II blijven koploper, regenboog brengt tiental Telstar geluk

Voor Roda maakte Enrique Pena-Zauner en Walid Ould Chikh de doelpunten, bij Willem II vonden Thijs Oosting (2x) en Jeredy Hilterman het doel. Beide ploegen gaan aan de leiding met 26 punten, maar het doelsaldo van Roda JC is beter.

In de strijd om de koppositie in de eerste divisie hebben Roda JC en Willem II geen fout gemaakt. Roda JC won, zij het moeizaam, met 2-1 thuis van laagvlieger Jong Ajax. Willem II versloeg thuis Jong PSV met 3-0.

ADO Den Haag speelde, in hun derde competitiewedstrijd in een week tijd, voor de tweede keer op rij gelijk en moet Roda JC en Willem II even laten gaan. Thuis tegen VVV-Venlo gaf het enkele minuten voor tijd de 2-2 weg.

Regenbooggeluk

Deze speelronde waren de ogen in de eerste divisie in grote mate gericht op Velsen-Zuid, waar Telstar-trainer Mike Snoei afgelopen dagen vier spelers uit de selectie zette omdat zij niet in een shirt met regenboogkleuren wilden voetballen.