Vitesse heeft veel kansen nodig om thuis punt te redden tegen PEC

Aan het aantal kansen heeft het niet gelegen, maar Vitesse heeft in het eigen Gelredome niet kunnen winnen van PEC Zwolle: 1-1. Million Manhoef redde twee minuten voor tijd een punt voor de Arnhemmers, nadat PEC Zwolle via Younes Namli al vroeg in de wedstrijd op voorsprong was gekomen.

Nog niet eerder dit seizoen creëerde Vitesse zo veel kansen en schoot het zo vaak op doel als dit thuisduel met de Zwollenaren. Van de 28 doelpogingen gingen er 12 tussen de palen en viel er uiteindelijk slechts eentje binnen. Een droge knal van Manhoef door de benen van PEC-doelman Jasper Schendelaar.

17 corners

In de vier minuten durende extra tijd begon heel Vitesse nog te hopen op een totale ommekeer, via een van de vele corners (17 in totaal), maar de aanvalslust werd niet beloond met drie punten.

Vitesse schiet er weinig mee op: ze blijven op de veertiende plaats staan en kunnen dit weekend als het tegen zit worden gepasseerd door FC Utrecht en sc Heerenveen. Nummer negen PEC Zwolle moet door het gelijkspel vrezen dat NEC over hen heen gaat.