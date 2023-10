Verstappen snelste in eerste trainingen GP Mexico, Alonso spint 360 graden

Max Verstappen heeft in zowel de eerste als de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad de snelste tijd neergezet. De Nederlandse wereldkampioen was in de eerste training 0,095 seconde sneller dan Alexander Albon en 0,297 seconde rapper dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. In de tweede vrije training, waarin het lichtjes regende, bleef hij Lando Norris (0,119 seconde) en Charles Leclerc (0,266 seconde) voor. De Mexicaan Pérez was graag voor eigen fans ook een keer de snelste geweest op het circuit van 4,3 kilometer, met 17 bochten op een hoogte van 2.240 meter in de Mexicaanse hoofdstad, maar in de tweede training kwam hij niet verder dan de vijfde tijd. 360 graden Opvallende momenten tijdens de tweede training waren verder glijpartijen van Norris en Fernando Alonso. Beiden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar laatstgenoemde moest daarvoor wel een spin van 360 graden maken.

Verstappen keek daags voordat hij de baan in Mexico opdraaide al uit naar het raceweekend. Voornaamste reden: geen sprintrace. "Meteen mee kappen", zei Verstappen donderdag over de sprintraces in het F1-seizoen. "Zodat iedereen zijn auto fatsoenlijk kan finetunen." In Mexico is er tijd zat. "Een normaal raceweekend: drie trainingen, een kwalificatie en de grand prix. Opwindend en entertainend genoeg. Gelukkig zijn de meeste weekends zo", besloot Verstappen.

