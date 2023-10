Verstappen nipt sneller dan Albon in eerste training GP Mexico, Pérez derde

In Mexico is er tijd zat. "Een normaal raceweekend: drie trainingen, een kwalificatie en de grand prix. Opwindend en entertainend genoeg. Gelukkig zijn de meeste weekends zo", besloot Verstappen.

Verstappen keek daags voordat hij de baan in Mexico opdraaide al uit naar het raceweekend. Voornaamste reden: geen sprintrace. "Meteen mee kappen", zei Verstappen donderdag over de sprintraces in het F1-seizoen. "Zodat iedereen zijn auto fatsoenlijk kan finetunen."

De Mexicaan Pérez was graag voor eigen fans de snelste geweest, maar Verstappen gaf een voorproefje van wat van hem verwacht mag worden dit weekend op het 4,3 kilometer lange circuit, met 17 bochten op een hoogte van 2.240 meter in de Mexicaanse hoofdstad.

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad de snelste tijd neergezet. De Nederlandse wereldkampioen was 0,095 seconde sneller dan Alexander Albon en 0,297 seconde rapper dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez.

Red Bull kan de tijd wel gebruiken in aanloop naar de kwalificatie zaterdag en de race op zondag. Het was namelijk afwachten hoe de remmen zich zouden houden na de problemen van vorig weekend in de Verenigde Staten.

"We hebben ze teruggestuurd naar de fabriek. Ze voelden niet goed", vertelde Verstappen in aanloop naar de vrije trainingen in Mexico. "Ze reageerden niet zoals ik gewend ben. Dan rij je je rondjes niet constant. Je kunt minder goed je banden sparen. Het heeft grote invloed op je race."

Lando Norris zette de vierde tijd neer, Charles Leclerc de vijfde. Het lijkt erop dat Verstappen en Pérez het meeste concurrentie zullen krijgen dit weekend van Albon, die zich brutaal tussen de twee leiders in de WK-stand wurmde in de eerste vrije training.