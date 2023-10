Scheperkamp als snelste naar wereldbekers 500 meter, Diniz valt op met tweede tijd

Scheperkamp was in Thialf een tiende sneller dan Sebas Diniz, die na de eerste omloop nog verrassend aan de leiding ging. Het 21-jarige sprinttalent mag zich wel opmaken voor zijn wereldbekerdebuut. Vorig jaar werd Diniz nog zesde bij het wereldbekerkwalificatietoernooi, nu reed hij met 34,70 naar een persoonlijk record en de tweede plaats.

Merijn Scheperkamp is het schaatsseizoen begonnen met een overwinning op de 500 meter. De Europees kampioen sprint klokte bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Heerenveen met 34,60 de snelste tijd. Daarmee plaatste de 23-jarige sprinter zich overtuigend voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen.

Een samenvatting van de 500 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Heerenveen. - NOS

Ook Kai Verbij (34,81), Hein Otterspeer (34,93) en Janno Botman (34,96) hebben zich geplaatst voor de World Cups in Obihiro, Peking, Stavanger en Tomaszów.

N'tab grijpt naast ticket

Dai Dai N'tab, die al meerdere wereldbekerzeges achter zijn naam heeft, was de grootste verliezer in de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. De 29-jarige sprinter, in 2021 nog goed voor brons bij de WK, eindigde buiten de toptien.