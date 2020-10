Sagan blijft afgeslankt peloton voor en soleert naar eerste ritzege in Giro

Peter Sagan heeft de tiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De 30-jarige Slowaak liet tien kilometer voor de streep zijn medevluchters achter zich en soleerde naar de overwinning in Tortoreto.

Sagan won in zijn carrière al twaalf etappes in de Tour de France en vier in de Vuelta, maar een ritzege in de Ronde van Italië ontbrak nog op zijn palmares.

Afgeslankt peloton

De tiende etappe ging van start zonder de ploegen Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott. De Nederlandse wielerformatie trok zich terug na een positieve coronatest bij kopman Steven Kruijswijk. Mitchelton-Scott verliet de koers omdat vier stafleden het coronavirus onder de leden bleken te hebben.

Team Sunweb moest verder zonder de sprinter Michael Matthews, nadat bij hem het coronavirus werd geconstateerd. De overige Sunweb-renners bleven wel in koers.

Daardoor telde het peloton in de 177 kilometer lange rit van Lanciano naar Tortoreto nog 145 renners. Voor de rustdag waren er nog 160 renners in koers. Onderweg stapte ook Ramon Sinkeldam nog af. De 31-jarige Nederlander heeft volgens zijn ploeg Groupama-FDJ al enkele dagen last van vermoeidheid.