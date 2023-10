Spaanse ombudsman: 1 op 200 Spanjaarden slachtoffer van misbruik in katholieke kerk

Ruim 1 op de 200 Spanjaarden was ooit slachtoffer van seksueel misbruik door priesters of andere medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Spaanse ombudsman voor mensenrechten. Dit aantal ligt veel hoger dan eerder werd gedacht.

De ombudsman ondervroeg meer dan 8000 Spanjaarden voor zijn onderzoek. 1,1 procent van de ondervraagden zei ooit misbruikt te zijn door een priester of een andere medewerker van de Kerk, zoals leraren bij kerkelijke instellingen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 65 procent van de slachtoffers man is. In het rapport pleit de ombudsman voor een staatsfonds om slachtoffers te compenseren.

Demissionair minister-president van Spanje Pedro Sanchez reageerde vandaag op de bevindingen: "Jarenlang hebben mensen geleden omdat ze deze gebeurtenissen niet aan de kaak konden stellen, niet konden uitleggen en niet zichtbaar konden maken."

Geestelijke leiders

Overal ter wereld zijn in de afgelopen decennia verhalen aan het licht gekomen over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. De eerste meldingen over seksueel misbruik door geestelijken werden eind jaren 80 gedaan in de Verenigde Staten. In de jaren na de eeuwwisseling nam dat aantal een hoge vlucht.

Sinds 2010 kregen Nederland en Duitsland te maken met een grote stroom berichten over seksueel misbruik door priesters. Uit verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland is sindsdien gebleken dat geestelijk leiders, zoals bisschoppen en kardinalen, vaak wisten van het misbruik, maar dat de daders actief konden blijven binnen de kerk.

In maart van dit jaar kondigde paus Franciscus aan de regels aan te scherpen die seksueel misbruik binnen de kerk moeten voorkomen. De in 2019 ingevoerde regelgeving verplichtte bisschoppen en hoofden van religieuze orden om verdenkingen van misbruik bij de kerkelijke autoriteiten te melden. Sinds 30 april geldt die verplichting ook voor niet-geestelijken die leiding geven aan door het Vaticaan erkende internationale katholieke organisaties.

Hoofdstuk afsluiten

Een 62-jarige man uit Madrid zegt tegen persbureau Reuters dat hij nu, na de publicatie van het rapport, het hoofdstuk kan afsluiten. Hij zegt dat hij als 14-jarige jongen is verkracht door een priester. In 1995 stapte hij naar de rechter, maar zijn zaak was op dat moment al verjaard.

Hij zegt nu te hopen dat dit onderzoek een einde maakt aan de "straffeloosheid, de stilte en immoraliteit ten opzichte van het hele land wat betreft de zonden van de kerk" .