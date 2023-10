Groenewoud wint 1.500 meter in Heerenveen, verrassende Kiel ook naar wereldbekers

Vorig jaar greep Kiel nog nipt naast een startbewijs, maar dit keer klopte alles. Met 1.54,41 reed Kiel ruim drie seconden van haar persoonlijk record af. Het was ook de op één na snelste tijd van het seizoen, alleen Groenewoud was tot vandaag sneller.

Regerend wereldkampioene Antoinette Rijpma-De Jong imponeerde in de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen nog niet, maar wist zich wel te plaatsen voor de World Cups in Obihiro, Peking, Stavanger en Tomaszów. Na een moeizame rit klokte Rijpma-De Jong met 1.55,50 de derde tijd.

Irene Schouten greep in Heerenveen naast een ticket op de schaatsmijl, net als vorig jaar. De olympisch kampioene op de 3.000 meter, de 5.000 meter en de massastart reed in Thialf naar de achtste tijd.

De 16-jarige Angel Daleman, de jongste juniorenwereldkampioene ooit, maakte in Thialf haar debuut tussen de senioren. Met 1.56,70 reed het multitalent wel naar een persoonlijk record, maar dat was niet genoeg voor een plek in de topvijf. Vorige week kwam Daleman nog in actie bij de wereldbeker shorttrack in Montreal.

Zege Kerkhoff op massastart

Aan het einde van de avond kwamen Groenewoud, Schouten en Kiel ook nog in actie op de massastart, maar daarop kwamen ze niet in de buurt van de zege. Al vroeg in de wedstrijd reed er een viertal weg, waarna Bente Kerkhoff - ploeggenote van Groenewoud en Schouten - na een solo in de laatste twee ronden de zege voor zich opeiste.

Schouten sprintte achter haar teamgenote naar de tweede plaats, voor Elisa Dul - ook van Team Zaanlander. Om de massastart interessanter te maken was afgesproken dat schaatssters in koppels zouden rijden in plaats van in teamverband.

Kerkhoff heeft met haar zege geen startbewijs voor de wereldbekers veroverd, want die selectie wordt gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma. Hij mag twee vrouwen aanwijzen voor de World Cups.