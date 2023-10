Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Gerwen ternauwernood verder

Gian van Veen heeft op zijn eerste EK darts de tweede ronde bereikt. Het 21-jarige Nederlandse talent won met overmacht (6-1) van de Australiër Damon Heta. Ook Michael van Gerwen ging door na een nipte zege (6-5) op Madras Razma. Dirk van Duijvenbode werd uitgeschakeld door James Wade (6-3). Van Veen, als 26ste geplaatst op het EK, toonde in de Westfalenhalle in Dortmund geen enkele tekenen van zenuwen. "Het voelde goed, ik had geen last van plankenkoorts", bevestigde Van Veen na zijn gewonnen partij. "Als je vrij ver op voorsprong komt, krijg je daar ook geen last van." In de eerste vier legs lag zijn niveau veel hoger dan dat van de Australiër. Hij vond de triples makkelijk en maakte geen fout bij het uitgooien. De als zesde geplaatste Heta won nog wel een leg, maar de jonge Nederlander liet geen finishbeurt liggen. Doel al bereikt In de tweede ronde neemt Van Veen het op tegen Daryl Gurney, die met 6-2 won van Josh Rock: "Nog nooit van gewonnen, maar eens moet de eerste keer zijn." In een mogelijke kwartfinale kan Michael van Gerwen de tegenstander zijn.

Van Veen, die dit jaar voor het eerst een tourkaart behaalde, heeft met het bereiken van de tweede ronde zijn doel al bereikt. "Wie weet wat er dit weekend nog gaat komen, ik ga er in ieder geval van genieten." Lachend: "Ik hoop dat ze nu allemaal bang voor me zijn." Van Gerwen overleeft twee matchdarts Van Gerwen kwam de eerste ronde ternauwernood door. De viervoudig Europees kampioen overleefde twee matchdarts van zijn tegenstander Madars Razma, die misschien wel zijn beste wedstrijd ooit gooide. Na een goede start van Van Gerwen knokte de Let zich terug in de wedstrijd. Van Gerwen kreeg het zwaar, maar waar Razma in de beslissende elfde leg twee kansen liet liggen, sloeg Van Gerwen genadeloos toe.

Wie doen er mee aan het EK? Het EK darts is het finaletoernooi van de Europese tour. In 2023 bestond deze reeks uit dertien toernooien verspreid over Duitsland, Oostenrijk, België, Tsjechië, Hongarije en ook Nederland. De beste 32 spelers van deze tour hebben zich geplaatst voor het EK. Aangezien alle PDC-spelers mee mogen doen aan de Europese tour, kan het dat nummer zes van de ranglijst Damon Heta uit Australië ook meedoet aan het EK. Verder begonnen er met Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld en Gian van Veen vijf Nederlanders aan het toernooi in Dortmund.