Bekijk 'nieuwe' docu's over Bibian Mentel, Faas Wilkes en de Holland Acht

Deze week wederom drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we elke maandag een deel van het grote archief van Studio Sport ontsluiten en eerder uitgezonden documentaires opnieuw aanbieden.

In deze documentaire, gemaakt door verslaggever Edwin Peek, wordt het leven van Mentel op de voet gevolgd. Het is een indringende blik in het leven van een topsporter die keer op keer weer uit het dal weet op te krabbelen, op weg naar de top.

In 1999 wordt bij de snowboardster een plekje in het bot op haar scheenbeen geconstateerd. Het is het begin van een tijdperk waarin bij haar vele keren nieuwe vormen van kanker worden geconstateerd.

Markant Sport: Faas Wilkes (1975)

In de jaren 70 maakte de redactie van Studio Sport meerdere portretten van beroemde Nederlandse sporters. Een daarvan was Faas Wilkes, een van Nederlands beroemdste voetballers, door Johan Cruijff meerdere keren 'zijn voorbeeld' genoemd.

Wilkes was als sierlijke dribbelkoning van 1941 tot 1964 actief als voetballer. In de beginjaren van zijn carrière was profvoetbal in Nederland nog niet toegestaan en toen Wilkes samen met zijn broer van club wilde wisselen in ruil voor twee vrachtwagens, was het land te klein.

In 1949 verkaste Wilkes naar Internazionale, waar hij ging spelen voor 60.000 gulden. De voetballer, die in Nederland later nog voor VVV en Fortuna '54 in actie zou komen, speelde 38 keer voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 35 keer.