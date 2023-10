Onrust onder Nederlandse stemacteurs: bedrijven vervangen mensen door AI

De angst van veel stemacteurs begint uit te komen: kunstmatige intelligentie (AI) neemt een deel van hun werk over. Bedrijven veranderen contracten, acteurs krijgen e-mailtjes met de mededeling dat hun diensten binnenkort niet meer nodig zijn en een enkeling is al vervangen door een robotstem.

Digitale nieuwskiosk Blendle is één van de bedrijven waar de ingehuurde stemacteurs afgelopen weken in onzekerheid zaten. Begin deze maand liet het aan de acteurs weten dat het van plan is per 1 januari te stoppen met het inzetten van mensenstemmen, blijkt uit een interne e-mail die in handen is van de NOS.

Het Franse moederbedrijf Cafeyn spreekt van een misverstand. "We experimenteren met een tekst-naar-spraakmodel. Als de resultaten goed zijn stoppen we met menselijke stemmen", erkent een woordvoerder. "Maar niets is nog in steen gebeiteld. Er is niets besloten voor 1 januari of een andere datum."

Ook audioboekbedrijf Storytel experimenteert met AI-stemmen die boeken voorlezen. "Het gaat dagelijks in onze app-groepen over dit soort onderwerpen", zegt stemacteur Machteld van der Gaag. "Verbieden kan niet. We moeten nu vooral kijken hoe we kunnen zorgen dat onze voorwaarden zo goed mogelijk blijven."

Vakbonden

Uit bezorgdheid over kunstmatige intelligentie richtte een clubje stemacteurs dit jaar het voiceovers-verbond Nedvo op. Dat telt inmiddels zo'n 120 leden.

Om hun werk te beschermen trekken ze ook op met de Kunstenbond, de vakbond voor cultuurwerkers en kunstenaars. "AI speelt nu bij meerdere creatieve beroepen, maar stemacteurs staan wel echt vol in de wind", zegt Caspar de Kiefte van de Kunstenbond. "Uit de eerste resultaten van een enquête onder leden blijkt dat 96 procent van de stemacteurs vreest dat AI tot verlies van werkgelegenheid leidt."

De Kiefte wil graag in gesprek met bedrijven als Blendle die overwegen om mensen te vervangen door AI. "We willen ze ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het gaat hier om zzp'ers, die zijn in een klap een deel van hun inkomsten kwijt, zonder transitievergoeding of omscholingsgeld."