Schaatsseizoen begint met vijf kilometer vol verrassingen: geen wereldbekers Bergsma

De opening van het schaatsseizoen heeft op de eerste afstand al een heleboel verrassingen opgeleverd. Van de favorieten deed alleen Patrick Roest bij het World Cup-kwalificatietoernooi wat er van hem verwacht werd. Hij won de 5.000 meter met overmacht (6.11,40), maar zijn tegenstander Jorrit Bergsma reed in Heerenveen naar een teleurstellende tiende tijd (6.21,36). Daardoor plaatste de 37-jarige Bergsma zich niet voor de eerste vier internationale wedstrijden van het seizoen. Overige tickets Ook Beau Snellink, vorig seizoen winnaar van het wereldbekerklassement over de lange afstanden, greep verrassend naast een startbewijs. Net als Marcel Bosker en Kars Jansman, die een jaar geleden nog wel een ticket wisten te veroveren. De andere vier World Cup-tickets gingen naar Chris Huizinga (6.16,33), Jesse Speijers (6.16,46) - die beiden een dik persoonlijk record reden -, Marwin Talsma (6.17,60) en Gert Wierda (6.17,75).

Foto: 7ad4af50-2d5b-3a9a-8f80-1853980f0110 - ANP

Roest was meer dan tevreden met zijn stabiele rit, maar voor Bergsma was het een flinke tegenvaller. "Ik meende dat ik wel lekker schaatste van de week, maar ik heb het vandaag niet op het ijs kunnen leggen. Ik wou dat ik een duidelijke verklaring had." Bergsma hoopt zondag zich nog wel te plaatsen op de 10.000 meter. "Het seizoen is nog niet naar de knoppen. Ik hoop gewoon de 10 te rijden en ik rijd ook nog marathons. En dan alle ballen op later in het seizoen." Bekijk de reacties van Bergsma en Roest:

De naam van Speijers is een van de opvallendste en onbekendste in het rijtje van schaatsers die wel een wereldbekerticket wisten te veroveren. De 21-jarige schaatser van Team IKO werd drie jaar geleden bij zijn debuut op de NK allround nog laatste op de 5.000 meter, maar heeft afgelopen zomer flinke stappen gezet. Al in de tweede rit maakte Speijers indruk met een opvallend snelle tijd: met 6.16,46 snoepte hij negen seconden van zijn persoonlijk record af. Bovendien was het de tweede tijd van het seizoen, want alleen Roest was tot vandaag sneller.

Schaatser Jesse Speijers heeft zich op de 5.000 meter verrassend geplaatst voor de wereldbekers. In Thialf snoepte hij bijna tien seconden van zijn persoonlijk record af. Hoe kan dat? - NOS

"Ik wist dat ik goed bezig was, maar ik had dit nog niet per se verwacht", reageerde Speijers, die vertelde dat hij met zijn coaches geïnspireerd is geraakt door de trainingsmethode van tweevoudig olympisch kampioen Nils van der Poel. De inmiddels gestopte Zweed stond erom bekend dat hij veel trainingsuren op de fiets maakte en vervolgens een heleboel rondjes op hoge snelheid op het ijs reed. "We hebben er lessen uit geleerd, maar volgen het niet klakkeloos. Sommige dingen die hij deed werken, andere niet", aldus Speijers.