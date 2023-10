Leger Israël: 'Hamas gebruikt groot ziekenhuis als hoofdkwartier'

Op een persconferentie liet een woordvoerder van het leger geluidsopnames horen van anonieme Gazanen, die bespreken hoe het ziekenhuis als hoofdkwartier dient voor Hamas-strijders. Ook werden satellietbeelden vertoond, die duidelijk moeten maken dat het ziekenhuis ook een Hamas-hoofdkwartier is. Hamas "gebruikt Gazaanse burgers als menselijk schild", zo is de conclusie van het leger.

Hamas gebruikt het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad als commandocentrum, zo stelt het Israëlische leger . Het Shifa-ziekenhuis zou toegang bieden aan door Hamas gegraven tunnels, waarin strijders van de groep zich zouden hebben verscholen na de moordaanslagen in Israël, morgen drie weken geleden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"De Israëlische beweringen zijn niet onafhankelijk te staven. Het land zegt al jaren dat Hamas het Shifa-ziekenhuis gebruikt als uitvalsbasis, maar daar hadden ze tot nu toe nooit bewijs voor geleverd. Het is nog niet duidelijk wat Israël hiermee beoogt. Israël zelf zegt dat het dit louter wil melden, als informatievoorziening aan het publiek."

Islamoloog Joas Wagemakers (Universiteit Utrecht), deskundige op het gebied van Israël en de Palestijnse gebieden, waagt zich niet aan een inschatting of de bewering van Israël klopt.

Maar over het algemeen, zegt hij, is het "waarschijnlijk dat er in een klein gebied als Gaza, waarin honderden kilometers aan tunnels gegraven zijn, die tunnels ook onder belangrijke gebouwen lopen."

Dat die tunnels aansluiten op het ziekenhuis zou vanuit Hamas beredeneerd logisch zijn, zegt hij. "Je kunt je snel verschuilen, je kunt er gijzelaars verstoppen, en er is een hoge drempel voor Israël om aan te vallen."

De claim van Israël zal hoe dan ook extra zorgen opleveren voor de Palestijnse burgers die hun toevlucht hebben genomen tot het complex: het ziekenhuis zit op dit moment niet alleen vol met duizenden patiënten, maar ook met duizenden burgers uit de stad die hopen veilig te schuilen.