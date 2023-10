Beschadiging gaspijpleiding Finse Golf waarschijnlijk veroorzaakt door anker

De beschadiging aan een gaspijpleiding en een telecomverbinding tussen Finland en Estland deze maand kwam waarschijnlijk niet door een explosie, maar door het anker van een vrachtschip. De Finse politie vond deze week een groot anker op de plek van de beschadiging in de Finse Golf .

Het onderzoek richt zich op een Chinees vrachtschip, de New Polar Bear, dat in het weekend van 7 en 8 oktober, toen de beschadiging plaatsvond, in de buurt voer. Finse onderzoekers zeggen dat bij het schip een van de ankers ontbreekt. Het anker zou de telecomkabels een eind hebben meegesleept.

Opvallend is dat het schip afgelopen week van eigenaar is veranderd. In het weekend van de beschadiging voer het schip onder Chinese vlag. Vervolgens meerde het aan in de Noord-Russische haven Archangelsk. Deze week vertrok het daar weer om verder naar het oosten te varen, maar onder naam van een Russische rederij.

Verdachte omstandigheden

Het onderzoek naar de toedracht van de schade loopt nog, maar Finse autoriteiten noemen de omstandigheden "zeer verdacht". De Estse premier Kallas zegt dat de incidenten die tot de schade hebben geleid met elkaar te maken hebben. Ze licht niet toe waarom ze dit denkt.

Een dag nadat de schade werd ontdekt, zei de Finse president Niinistö al dat de schade aan beide verbindingen waarschijnlijk was veroorzaakt door een "externe activiteit". Ook het bureau dat de zaak onderzoekt zei al snel dat de omvang van de schade op opzet wees.

Kort daarna zeiden Noorse seismologen dat er waarschijnlijk een explosie was geweest in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 oktober, maar daar lijkt nu toch geen sprake van.

NAVO

Finland, Estland en Litouwen zijn lid van de NAVO. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei 11 oktober dat de NAVO met een "eensgezind en vastberaden antwoord" zal komen als inderdaad blijkt dat er sprake is geweest van een doelbewuste sabotage-actie.

De schade werd op zondag 8 oktober ontdekt toen bleek dat er een ongewoon grote hoeveelheid gas weglekte uit de pijpleiding. Op dat moment stroomde er gas van Finland naar Estland met Litouwen als eindbestemming.

Volgens de Finse netwerkbeheerder Gasgrid kan de reparatie van de pijpleiding maanden duren. Het wegvallen van de verbinding zou geen gevolgen hebben voor de Finse of Estse energievoorziening. De telecomkabel zou alleen een backupfunctie hebben gehad.