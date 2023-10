Griekspoor verliest kwartfinale Basel, maar nadert wel top-20 wereldranglijst

Griekspoor hoeft zich niet te schamen voor zijn nederlaag tegen Hurkacz, de mondiale nummer elf. In een hoogstaande partij liet Griekspoor zien dat hij mee kan doen met de wereldtop.

Griekspoor won de eerste set in een tiebreak, nadat hij op 4-5 al een setpunt had overleefd. In de spannende tiebreak kreeg Hurkacz op 3-6 nog eens drie setpunten, maar Griekspoor werkte ze allemaal weg. Sterker nog, de Nederlander won vijf punten op rij en pakte de eerste set.

Hurkacz bijna foutloos

In set twee was brak Hurkacz in de derde game. Griekspoor speelde vervolgens verdienstelijk mee, maar kon de Pool, die de hele tweede set maar drie fouten maakte, op zijn service niet meer onder druk zetten.

Griekspoor sleepte in de derde set met moeite zijn servicegame binnen. Er waren mogelijkheden op meer, zoals twee breakkansen die hij kreeg om op 3-1 te komen, maar hij greep ze niet. Op 3-3 had Hurkacz genoeg aan één kans. Toen de Pool op 4-5 serveerde voor de wedstrijd, bleef hij koel.