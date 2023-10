Zes jaar geëist voor brandstichting in containerwoningcomplex Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 28-jarige man voor brandstichting in een containerwoningcomplex in Amsterdam Nieuw-West. De brand verwoestte vorig jaar november een woonblok van 75 containerwoningen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard.

Op 13 november brak brand uit in een woning op de tweede verdieping van het containercomplex Startblok Riekerhaven. Het vuur sloeg vervolgens over naar andere woningen in het gebouw. Er raakte niemand gewond, maar tientallen mensen waren door de brand wel hun woning kwijt.

Vlak na de brand werd Mohamed S. aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij brand gesticht in zijn eigen woning. Dat stelt het OM op basis van de getuigenverklaring van de buurvrouw en verklaringen van agenten. "Hij was in de kamer met een brandend matras en daarbij heeft hij niet het alarmnummer gebeld, dat is belastend", aldus de officier van justitie.

Leven ingestort

Maar S. ontkent de brandstichter te zijn. Hij kwam die ochtend naar eigen zeggen net thuis toen hij een rookgeur rook. "Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, zag ik dat er een grote brand was. Mijn matras stond in de brand en ik wilde de vlammen blussen, daarom ging ik naar binnen. Ik heb toen geprobeerd het matras om te draaien en de vlammen uit te trappen", verklaarde hij tegenover de rechtbank.

Een groot deel van de slachtoffers was aanwezig bij de rechtszaak. Zij dienden een verzoek tot schadevergoeding in, schrijven NH Nieuws en AT5. Verschillende slachtoffers maakten gebruik van hun spreekrecht.

"Op 13 november is mijn hele leven veranderd, mijn grootste angst is realiteit geworden door jou", zei een van de bewoners van het wooncomplex. "Dit was de plek waar ik mij thuis voelde. Mijn herinneringen, mijn spulletjes. Bij de brand stortte mijn leven in."

De rechtbank doet normaal gesproken twee weken na de inhoudelijke behandeling uitspraak in een zaak, maar vanwege het aantal vorderingen van slachtoffers heeft de rechtbank nu langer nodig. De uitspraak staat daarom gepland op 27 november.