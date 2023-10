Slot niet bang voor gemakzucht Feyenoord: 'Mijn spelers nooit op betrapt'

De euforie was groot na de fraaie Champions League-zege die Feyenoord woensdag in eigen huis boekte op Lazio (3-1). Het was trainer Arne Slot niet ontgaan. "Dat is alleen maar mooi. Ik denk dat je daar als elftal en als club heel veel energie van krijgt." Ook na Atlético Madrid (3-2 uitnederlaag) werd de ploeg overladen met complimenten, maar die voelen toch net even wat lekkerder na een overwinning. "Je hoopt natuurlijk dat je zo'n wedstrijd wint, maar je hoopt ook dat je dusdanig goed speelt dat de mensen ervan kunnen genieten. Dat beeld hadden we al tijdens de wedstrijd van de mensen in het stadion. Maar als je daarna de kritieken leest, dan vonden die mensen dus hetzelfde." Op naar Twente Om na zo'n prachtwedstrijd met navenant resultaat wel met beide benen op de grond te blijven, lijkt het een voordeel dat er zondag met FC Twente een tegenstander wacht die niet te onderschatten valt. Gemakzucht zal niet veel kans krijgen. Twente staat immers maar één puntje achter de landskampioen, die achter PSV en AZ op derde plaats bivakkeert.

FC Twente-Feyenoord bij de NOS De eredivisiewedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Een korte samenvatting is te zien kort na de wedstrijd, een uitgebreidere samenvatting vanaf 19.00 uur in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.

Slot betwijfelt of dat gevaar überhaupt al dreigt. "Ik heb mijn spelers er nooit op kunnen betrappen dat ze gemakzuchtig werden of dachten dat ze het wel even voor elkaar zouden krijgen in een eerstvolgende wedstrijd." "Maar het gaat nu inderdaad om FC Twente en de jongens kijken ook naar de ranglijst. Ze zien ook hoe Twente speelt en dat ze nog maar één keer verloren hebben. Dan heb je al helemaal niet de kans dat ze er gemakzuchtig over gaan denken." Lastige opgave Bovendien spelen de Tukkers thuis en dat maakt de opgave extra lastig. Feyenoord wist er in de competitie de afgelopen vier keer niet te winnen. Slot: "Dat geeft aan dat zij een goeie ploeg hebben en als je ook nog zulk fanatiek thuispubliek hebt, is het over het algemeen voor een uitspelende ploeg lastig om daar te winnen. En Twente heeft al jaren een goede ploeg."

Feyenoord-trainer Arne Slot blikt vooruit op de competitiewedstrijd van zondag bij FC Twente. Op die dag speelt koploper PSV tegen Ajax. - NOS

De Tukkers hebben ten opzichte van vorig seizoen een andere trainer - Joseph Oosting volgde Ron Jans op - en zagen nogal wat spelers vertrekken. "Maar in de manier van druk zetten en de manier van opbouwen zie ik heel veel gelijkenis", zei Slot. "Het is hartstikke knap wat Joseph daar voor elkaar krijgt, omdat er een aantal sterkhouders zijn weggegaan voor een x-aantal miljoenen en die zijn niet opnieuw geïnvesteerd." Rekensommetje Het gat tussen de nog foutloze koploper PSV, dat zondagmiddag het kwakkelende Ajax ontvangt, en Feyenoord bedraagt sinds de twee Rotterdamse remises in het begin van de competitie vier punten. Averij in Enschede zou de marge kunnen doen oplopen tot zes of zelfs zeven punten. Maar van "levensbelang" zou Slot de confrontatie met FC Twente niet willen noemen. "Ja, dat is een rekensommetje dat we kunnen maken. Maar het is uiteraard niet van levensbelang. Het is wel ontzettend belangrijk, en niet specifiek of we winnen, maar het is wel ontzettend belangrijk dat we dingen die we altijd doen en die ons goed maken ook daar weer doen. Zodat we onszelf de kans geven om daar te winnen."