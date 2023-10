BCC betaalde jaar lang geen pensioenpremie voor werknemers

De failliete elektronicaketen BCC heeft een jaar lang de pensioenpremies van de ongeveer duizend personeelsleden niet betaald. Dat bevestigt CNV-bestuurder Leon van der Elsen na berichtgeving van RTL Z.

"Er zit een flink gat in niet-betaalde premies", zegt Van der Elsen. "Dat gat wordt geschat op een jaar. Het gaat inderdaad zowel over het werkgeversdeel als het werknemersdeel. Dat laatste deel is wel ingehouden op het salaris, maar niet doorbetaald aan het pensioenfonds." Onder het personeel zou door dit nieuws grote onrust zijn ontstaan.

Volgens de CNV-bestuurder komt het bij dreigende faillissementen wel vaker voor dat pensioenpremies niet meer worden afgedragen. "In de taxibranche kwam dat ook weleens voor. Maar een jaar is wel wat uitzonderlijk. De curatoren waren in ieder geval wel verbaasd." Die waren vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

Alarmbellen

BCC zal er later van de curatoren wel een standje voor krijgen, denkt Van der Elsen: "Maar die hebben nu eerst andere zaken aan hun hoofd." Overigens blijven de gevolgen voor het personeel mogelijk beperkt: bij faillissementen garandeert uitkeringsinstantie UWV namelijk in de meeste gevallen de onbetaalde pensioenpremies tot een jaar terug.

Hoe kan het trouwens dat een bedrijf een jaar lang geen pensioenpremies afdraagt? Dat zou toch alarmbellen moeten doen afgaan bij het pensioenfonds. Een woordvoerder van Pensioenfonds Detailhandel zegt dat dat inderdaad is gebeurd.

"In overleg met BCC heeft het Pensioenfonds Detailhandel een betalingsregeling getroffen. En die regeling is de keten ook - tot het moment van faillissement - nagekomen. De deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioenopbouw. Dit heeft geen gevolgen voor de medewerkers."

Media Markt

Eerder vandaag werd ook bekend dat acht filialen van BCC worden overgenomen door Media Markt. Het gaat om de winkels van BCC in Amsterdam, Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude. Het is nog onduidelijk of personeel van de genoemde filialen de overstap maakt naar Media Markt.

BCC, met in totaal 58 filialen, ging in september failliet. Het bedrijf leed forse verliezen en had last van een ingezakte markt voor consumentenelektronica. Tegelijkertijd stegen de kosten.