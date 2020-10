Tuchtcommissie hockeybond 'niet bevoegd', Kampong komt er vanaf met boete

Kampong wordt niet bestraft voor het handelen van de club tijdens en voor de wedstrijd tegen Tilburg op 25 september in de hoofdklasse hockey. In de rust van dat duel bleek Kampong-speler Jip Janssen besmet met het coronavirus, waarna de international halsoverkop huiswaarts keerde.

Janssen stond in de eerste helft nog gewoon op het veld en Kampong-coach Roelant Oltmans ontkende na de wedstrijd dat het weggaan van Janssen iets te maken had met een positieve test. Later bleek dit wel het geval te zijn.

Tuchtcommissie: 'Niet bevoegd'

De tuchtcommissie van hockeybond KNHB boog zich over de zaak, maar kwam tot de conclusie dat ze niet bevoegd is om te oordelen over de speelgerechtigheid van een speler, al dan niet vanwege corona.

Kampong betoogde dat Janssen niet in quarantaine had hoeven zitten, aangezien hij geen coronaklachten had en uit voorzorg een commerciële test had ondergaan.

Kampong kreeg wel een boete van 500 euro opgelegd vanwege de gebrekkige en onvolledige communicatie na afloop van de wedstrijd.