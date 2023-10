Onderzoek naar resten van bisschop die 1300 jaar geleden werd vermoord

Forensisch onderzoekers van de Universiteit van Luik gaan onderzoek doen naar de overblijfselen van Sint Lambertus, de laatste bisschop van Maastricht.

De reliekschrijn, een kistje waarin de botten van Lambertus van Maastricht worden bewaard, werd vorige week geopend. De beenderen zaten in vier glazen potjes in een rood kistje. Verder bevonden zich in het kistje ook documenten met beschrijvingen van eerdere momenten waarop het werd geopend. Dat gebeurde onder meer in 1896, 1938 en 1985, meldt het bisdom Luik.

Voor het eerst medisch onderzoek

De overblijfselen van de bisschop zijn nog nooit medisch onderzocht. De onderzoekers hopen zo meer over zijn leven te weten te komen. Het onderzoek richt zich vooral op de schedelkap, die er volgens de lijkschouwer slecht aan toe is.

De schedel bleek namelijk ingepakt in materiaal dat normaal gesproken gebruikt wordt om jampotten af te sluiten. De schedel is hierdoor vervormd geraakt, maar de wetenschappers hebben goede hoop dat ze toch voldoende conclusies uit hun onderzoek kunnen trekken.

Vermoord met zwaard

Lambertus was de laatste bisschop van het bisdom Maastricht. De zetel werd aan het begin van de achtste eeuw naar Luik verplaatst, schrijft 1Limburg.

Bisschop Lambertus werd waarschijnlijk rond het jaar 705 vermoord met een zwaard. Waarom precies, is niet zeker. Waarschijnlijk had het te maken met zijn afkeer van een buitenechtelijke verhouding van een dienaar. Hij wordt daarom nog altijd door de kerk vereerd als martelaar.

In de Brabantse Kempen en in Noord-Limburg zijn veel kerken naar hem vernoemd.