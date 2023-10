Bijlow en De Ligt terug in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) niet

Justin Bijlow en Matthijs de Ligt keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de laatste en beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Oranje heeft aan één overwinning genoeg om zich direct te kwalificeren voor het EK in Duitsland van volgend jaar.

De Jong is nog niet hersteld van de verstuikte enkel die hij ruim een maand geleden opliep in het competitieduel met Celta de Vigo. Hij hervatte vrijdag de training bij Bracelona. Het is niet uitgesloten dat hij zaterdag in de Clásico tegen Real Madrid tot de selectie behoort.

Botman kampt met een knieblessure en Depay wacht nog op zijn rentree bij Atlético na een spierblessure die hij opliep tijdens een training. De 29-jarige spits miste de laatste vijf wedstrijden van zijn club, waaronder het Champions League-duel met Celtic van woensdag. Hij kwakkelt dit jaar met allerlei kwetsuren.

Doelman Mark Flekken (Brentford) en middenvelder Jerdy Schouten (PSV) keren terug in de voorselectie. Schouten speelde zijn tot dusverre enige interland in de zomer van 2022. Flekken miste de vorige interlandperiode door ziekte.

100 procent fit

"We hebben ervoor gekozen alleen spelers op deze voorlopige lijst te zetten die 100 procent fit zijn", meldt Koeman in een verklaring. "Pas over twee weken maak ik de definitieve selectie bekend. Het kan dus gebeuren dat we dan alsnog kiezen voor jongens die niet op deze lijst staan."

Daarmee lijkt de bondscoach bijvoorbeeld te doelen op Gakpo, die donderdag als invaller zijn rentree maakte bij Liverpool na een knieblessure. Ook Teun Koopmeiners maakte onlangs zijn rentree bij Atalanta en kan later wellicht aan de selectie worden toegevoegd.