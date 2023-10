FC Twente-directeur vraagt achterban om niet te zingen over homo's

FC Twente-directeur Paul van der Kraan roept de achterban op om geen liederen over homo's te zingen tijdens wedstrijden. "Het is verwerpelijk mensen te beledigen en te kwetsen met een lied", aldus Van der Kraan.

Afgelopen zondag waren homofobe spreekkoren te horen tijdens FC Twente - Heracles. "Het zijn de homo's uit Almelo", klonk in het stadion. Er werd niet ingegrepen terwijl dat volgens de KNVB-regels eigenlijk wel moet. De spreekkoren stopten na iets meer dan een minuut vanwege een doelpunt van Heracles. "Het hoort niet, maar doordat wij snel scoorden is het gelukkig tijdig gestopt", zei een woordvoerder van Heracles na de wedstrijd.

Smet op de wedstrijd

Van der Kraan stelt nu in een verklaring dat dit gezang voor een smet op de wedstrijd zorgde.

"Mensen hebben zich hier terecht aan gestoord en voelden zich gekwetst", betoogt Van der Kraan. "Ik wil onze supporters vragen liedjes waarin over homo's wordt gezongen nooit meer te zingen. Het is verwerpelijk mensen te beledigen en te kwetsen met een lied", zo citeert RTV Oost.

'Voegt niets toe'

Van der Kraan: "Het maakt niet uit hoe het bedoeld is of waar het vandaan komt, het past gewoon niet en voegt werkelijk niets toe. Supporters van FC Twente staan bekend om het repertoire van geweldige liedjes, dit soort teksten hebben we helemaal niet nodig", aldus Van der Kraan.