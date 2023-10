Verstappen heeft in Mexico bodyguards nodig, maar voelt zich veilig

Toch merkt hij wel degelijk dat zijn populariteit onder druk staat. Het is de schaduwzijde van succes: fanatieke Sergio Pérez-fans reageren frustraties over magere prestaties van hun idool af op veelvraat Verstappen. Vooral op social media gaat het er stevig aan toe.

Verstappen blijft er relaxed onder. "Met beveiliging gaat alles wat vloeiender, vooral het transport tussen hotel en circuit en het lopen in de paddock. Maar ik voel me veilig. Eerder deze week had ik wat verplichtingen in de stad en kreeg ik een geweldige ontvangst. Zoals altijd."

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Mexico, waar Max Verstappen twee bodyguards aan zijn zijde heeft. De leiding van Red Bull Racing acht dat nodig om zijn veiligheid te garanderen.

"Prima dat die campagne er is", zegt Verstappen. "Goed voor de bewustwording. Fans zouden zich op diverse plekken iets beter kunnen gedragen. Social media is nogal een smerige omgeving waar mensen anoniem van alles schrijven. Je mag best je favoriete coureur aanmoedigen, maar je moet wel respect hebben voor anderen en genieten van de strijd. Maar dat is niet alleen een Formule 1-probleem. Het speelt bij allerlei sporten."

Zestiende zege

Verstappen kan in Mexico zijn zestiende zege van het seizoen boeken. Daarmee zou hij de stand in de onderlinge strijd met teamgenoot Pérez op 16-2 brengen. Of maakt Pérez er 15-3 van?

De wereldkampioen is torenhoog favoriet, maar benadrukt dat een zestiende zege niet vanzelfsprekend is. "Dit is een van de circuits die ons iets minder ligt. Er zijn veel langzame bochten en kerbstones en op dat soort banen is onze auto meestal niet geweldig. Ik verwacht dat het best lastig wordt. Zeker als het gaat om één snelle ronde."

De kwalificatie wordt een thriller, voorspelt de 26-jarige Nederlander. "Mercedes, Ferrari en McLaren gaan meedoen in de strijd om poleposition. Het wordt krap. Gelukkig is onze auto doorgaans goed in de race, als er andere factoren zoals bandenslijtage meespelen."