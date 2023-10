Vanavond op tv: De tactiek van Israël en het belang van de VS • Lijst met doden Gaza • Landelijk waterstofnetwerk • Olijfolie is het nieuwe goud

Wat is de tactiek van Israël, wat is het belang van de VS?

Voor de tweede nacht op rij heeft het Israëlische leger een inval over land gedaan in de Gazastrook. Een onbekend aantal Hamas-strijders zou zijn gedood en er zouden raketlanceerinstallaties zijn geraakt. Israël spreekt van 'voorbereidingen op de volgende fases van de strijd'. Wat zouden die fases kunnen inhouden? En is een groot grondoffensief aanstaande?

Ondertussen heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde en groeperingen die door Iran worden gesteund. Het zou een reactie zijn op aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië. Sinds de oorlog tussen Hamas en Israël uitbrak, wordt de VS dagelijks aangevallen.

Over alle ontwikkelingen spreken we met brigadegeneraal Han Bouwmeester, die hoogleraar militair-operationele wetenschappen is aan de Nederlandse Defensie Academie