Alkmaarse politie houdt tientallen Aston Villa-fans aan voor duel tegen AZ

In de aanloop naar de wedstrijd AZ-Aston Villa heeft de politie gisteren 52 Aston Villa-supporters aangehouden op het station van Alkmaar. Een van hen werd opgepakt voor verboden wapenbezit, de overige arrestanten voor belediging, opruiing en het verstoren van de openbare orde.

Rond 17.15 uur nam de politie een mes in beslag dat een supporter bij zich droeg. Die persoon werd aangehouden. Niet veel later werd een tweede arrestatie verricht voor belediging en opruiing. De politie gebruikte hierbij pepperspray.

Vervolgens werd een groep van vijftig Aston Villa-supporters op het perron gecontroleerd op wedstrijdkaarten. Daarbij leek iemand een mes bij zich te dragen. Toen de politie hierop wilde controleren, vluchtte de groep snel een stilstaande trein in.

Verzet

Met ondersteuning van de ME werden de supporters één voor één uit de trein gehaald en aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Een aantal personen verzette zich daarbij, meldt de politie. De ME gebruikte daarom geweld en zette pepperspray in.

In de trein vond de politie verdovende middelen en bivakmutsen. Er werd geen mes aangetroffen. Geen van de betrokkenen had wedstrijdkaarten op zak.

Een persoon zit nog vast vanwege belediging en opruiing. De overige 51 werden met een boete teruggestuurd naar Engeland.