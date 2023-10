Is darttalent Van Veen (21) de nieuwe Van Gerwen? 'Laat hem even rijpen'

Hij is de coming man van de dartssport. Sommigen noemen hem de nieuwe Raymond van Barneveld, anderen zien in hem de nieuwe Michael van Gerwen. "Maar ik moet bij mezelf blijven", stelt de 21-jarige Gian van Veen.

"Mag ik straks eigenlijk wel in de zaal gaan zitten om de wedstrijd van Danny Noppert te kijken?", vraagt het Nederlandse talent zich in de coulissen van de Westfalenhalle (pal naast het voetbalstadion) in Dortmund af. Het is de dag voordat hijzelf in actie komt en hij wil Noppert aanmoedigen.

Natuurlijk mogen spelers dat. De vraag zegt veel over Van Veen. Het is zijn debuutjaar tussen de grote mannen en hij kijkt zijn ogen uit op het EK. "Als iemand mij vorig jaar had gezegd dat ik hier nu zou staan, had ik het niet geloofd."

Nog beter dan Van Gerwen

Van Veen, die nog bij zijn ouders in het Gelderse Poederoijen woont, is de nummer 1 van de wereld bij de jeugd, voor spelers onder de 25 jaar. Hij presteert zelfs beter dan Van Gerwen op die leeftijd deed. In november speelt Van Veen ook nog de finale van het jeugd-WK.

Dit jaar behaalde hij voor het eerst een tourkaart bij de elite en maakte hij indruk op de vloertoernooien. Hij haalde tweemaal een finale, waarin hij telkens verloor van oud-wereldkampioen Gerwyn Price.