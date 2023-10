Verdachte aanval Baudet weer op vrije voeten, wordt wel vervolgd

Baudet werd gisteravond aangevallen bij de ingang van het gebouw, waar hij een lezing kwam geven. De dader werd direct opgepakt. Er is een proces-verbaal opgemaakt en de man zat volgens de politiewoordvoerder vast tot "lang na de lezing". De man, van Oekraïense afkomst, is volgens de politie begin dertig en heeft een vaste verblijfplaats in België. Eerder was hij niet bekend bij de politie.

De man die FvD-leider Thierry Baudet gisteravond met een paraplu tegen zijn hoofd sloeg bij de Universiteit Gent is weer op vrije voeten. Hij zal wel worden vervolgd vanwege het toebrengen van "opzettelijke slagen en verwondingen", zegt een woordvoerder van de politie in de Belgische stad.

Baudet zei in het radioprogramma dat het leek alsof bij de ingang van de universiteit "een soort hinderlaag" was opgezet. "Ik kwam aanlopen en werd aan de rechterkant afgeleid. Toen sprong er vanaf de linkerkant iemand op me af met, wat later bleek, een paraplu."

Of er meer verdachten in beeld zijn, wil de politiewoordvoerder niet zeggen.

Pro-Russische uitingen

In de video is te horen dat de dader na het uitdelen van de klap in het Oekraïens "nee tegen fascisme, nee tegen Poetinisme" roept tegen Baudet.

Baudet heeft zich in het verleden regelmatig pro-Russisch uitgelaten, onder andere over het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Vlak voor de inval van Rusland in Oekraïne noemde Baudet Poetin "een prachtige vent".

Een uur voor aanvang van de lezing protesteerden er in het centrum van Gent, niet ver van de universiteit, enkele tientallen mensen tegen de komst van Baudet. Volgens een journalist van de Vlaamse omroep VRT hadden zij een Oekraïense vlag bij zich.