Lichaam van gezochte Nederlander in moordzaak Australië gevonden

De twee werkten allebei op de school waar James werd gevonden: T. was hockeycoach, James een waterpolocoach. Ze zouden korte tijd een relatie hebben gehad. James had die relatie onlangs beëindigd, schrijft The Daily Telegraph .

De politie vond het lichaam eerder vandaag. Identificatie bevestigde later dat het inderdaad om T. gaat. Het bergen van het lichaam was complex vanwege de locatie en de weersomstandigheden.

In het gebied langs de kliffen in Vaucluse, een buitenwijk van Sydney, werden eerder al spullen van de man aangetroffen. Een groep zakenmensen vond het lichaam uiteindelijk, waarna ze de politie inschakelden.

Het lichaam van de 24-jarige Nederlander Paul T. werd gevonden aan de voet van een klif. Hij werd gezocht naar aanleiding van de dood van de Australische 21-jarige Lilie James. Ze werd gisternacht levenloos gevonden in het toilet van de prestigieuze privéschool St. Andrew's Cathedral School. Ze had meerdere ernstige hoofdwonden, schrijven Australische media.

Correspondent Meike Wijers:

"De lokale gemeenschap in Sydney is geschokt vanwege de moord op Lilie James. Volgens de politie heeft T. de hulpdiensten gebeld en verteld waar ze haar lichaam konden vinden.

In een verklaring zegt James' familie dat 'hun hart is gebroken'. De school is de rest van de week gesloten. Er wordt psychische hulp aangeboden aan leerlingen en docenten. Ook is er een inzamelingsactie begonnen voor de familie van James."