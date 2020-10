Aangepaste coronawet aangenomen door Tweede Kamer

De coronawet van het kabinet is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat dat zou gebeuren, was de afgelopen weken al duidelijk geworden, maar vanmiddag is er gestemd. Uiteindelijk was een zeer ruime Kamermeerderheid voor. Behalve de regeringsfracties stemden ook de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus voor. Onder de tegenstemmers was ook Kamerlid Voordewind van regeringspartij ChristenUnie.

De wet is vooral bedoeld om de maatregelen tegen bestrijding van het coronaviurus een betere juridische basis te geven en niet te veel over te laten aan plaatselijke noodverordeningen.

Veel kritiek

Tegen een eerste concept van het kabinet rees veel protest en ook nadat minister De Jonge in de zomer een wetsvoorstel bij de Kamer had ingediend, was er van veel kanten kritiek in de maatschappij en onder rechtsgeleerden. Acht partijen sloegen daarop de handen ineen om de wet aan te passen. Zij zorgden ervoor dat de Kamer meer bij de maatregelen betrokken wordt, dat boetes voor overtreding van de regels hooguit 99 euro worden en dat de wet voorlopig maar drie maanden geldt.

Na de Tweede moet ook de Eerste Kamer nog met de coronawet instemmen. Wanneer de senaat erover praat, is nog niet helemaal zeker, maar het zal waarschijnlijk al een van de komende weken zijn. De Jonge heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen op spoed. Als de fracties in de senaat op dezelfde manier stemmen als in de Tweede Kamer, is ook daar een ruime meerderheid voor de wet.