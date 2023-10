Vijf oorlogen in 15 jaar: 'Leven van kinderen in Gaza is een hel'

Aan de lopende band worden in Gaza zwaargewonde kinderen binnengebracht in overvolle ziekenhuizen. Een meisje herkent haar moeder tussen de lichamen die uit een ambulance komen. En een klein jongetje, zijn haren en gezicht vol stof, is de enige overlevende na een bombardement op het gebouw waar hij schuilde met zijn familie. "De bommen blijven maar vallen. Iedereen is bang", vertelt Jamal al-Rozzi uit Gazastad aan de NOS. Hij werkte lang als maatschappelijk werker en leidt nu een geestelijke gezondheidsorganisatie. Samen met zijn gezin verblijft hij bij familieleden in het zuiden van de Gazastrook. "Ieder uur kan het laatste zijn. We kunnen nergens naartoe, geen enkele plek hier is veilig." Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas, zijn er inmiddels ruim 7000 mensen omgekomen door Israëlische aanvallen, onder wie bijna 3000 kinderen. Van de in totaal 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook is bijna de helft jonger dan achttien jaar. Veel kinderen maken het geweld dus van dichtbij mee.

Trauma Al-Rozzi vertelt hoe ze 's nachts samengepakt bij elkaar zitten en het sissende geluid horen van naderende raketten: "Kinderen gillen, rennen in paniek heen en weer en huilen onophoudelijk." Tegelijkertijd maken de volwassenen om hen heen zich constant zorgen. Sommigen zijn in paniek, krijgen berichten over dode familieleden of ingestorte huizen, of staren non-stop naar hun telefoon. "De kinderen begrijpen het niet. Waarom moeten zij dit meemaken? Waarom mogen zij geen normaal leven leiden? Wij ouders hebben geen antwoorden, en dat geeft hun nóg meer stress."

De reacties van kinderen op het geweld lopen uiteen, legt kindertherapeut Ylva van den Berg uit. Ze behandelt kinderen uit oorlogsgebieden en heeft zelf jarenlang in de Palestijnse gebieden gewerkt, ook in de Gazastrook. "Sommige kinderen verliezen hun ouders geen seconde uit het oog, gaan weer in bed plassen en hebben nachtmerries. Andere kinderen zijn prikkelbaar, voelen zich angstig of hebben last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn." Volgens Van den Berg krijgen kinderen vervolgens snel het stempel 'getraumatiseerd'. "Terwijl het eigenlijk een normale reactie op een abnormale situatie is. Met de juiste hulp en emotionele steun kunnen ze goed herstellen, als de rust tenminste terugkeert." Het probleem is dat dat in Gaza al jarenlang niet het geval is. Want een vijftienjarig kind bijvoorbeeld, heeft inmiddels al vijf oorlogen meegemaakt. "Doordat de extreem stressvolle situaties zich maar blijven opstapelen, zien we in Gaza relatief veel kinderen met psychische stoornissen, zoals depressie, angst en trauma." Dat toont ook dit rapport van Save the Children aan, uit 2022.

Na het hebben van een traumatische ervaring, zoals gewond raken bij een bombardement, hebben kinderen niet alleen water en voedsel nodig, maar ook psychische en emotionele ondersteuning. "Het gaat dan om getroost worden, iemand in de buurt hebben die luistert naar wat een kind heeft meegemaakt", zegt Ernst Suur, directeur van hulporganisatie War Child, die zelf jarenlang als hulpverlener in conflictgebieden heeft gewerkt. "Dat kunnen onze medewerkers doen, maar het liefst vervullen ouders en familieleden deze taak. Bij hen voelen kinderen zich het veiligst." Al-Rozzi vertelt hoe moeilijk hij het als vader vindt om te troosten: "Ik kan mijn kinderen nu geen veiligheid bieden, ik kan ze niet geruststellen. Het enige wat ik kan doen is hopen dat de volgende bom niet voor ons is."

