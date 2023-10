VS voert aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië

Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde en groeperingen die door Iran worden gesteund, meldt minister van Defensie Austin. Hij spreekt van "precisie-verdedigingsaanvallen", die een reactie zijn op aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië. Volgens een Amerikaanse functionaris gaat het om aanvallen op wapen- en munitiedepots in de buurt van Abu Kamal, een plaats bij de grens met Irak.

"De Verenigde Staten zullen aanvallen tegen onze mensen niet tolereren", zegt Austin. "We zullen onszelf, onze mensen en onze belangen verdedigen." Austin zegt dat de Amerikanen niet uit zijn op een conflict, maar voegt eraan toe dat Washington "niet zal aarzelen om aanvullende maatregelen te nemen" als door Iran gesteunde groeperingen doorgaan met aanvallen gericht tegen de VS. De vannacht uitgevoerde aanvallen staan volgens Austin los van de oorlog tussen Israël en Hamas.

Gisteren zei een legerwoordvoerder dat troepen van de VS en zijn bondgenoten de afgelopen week zeker twaalf keer zijn aangevallen in Irak en vier keer in Syrië, met drones en raketten. Welke groepen achter die acties zitten wil het ministerie van Defensie niet zeggen, maar het ministerie zegt wel "dat deze groepen banden hebben met Iran".

Het Witte Huis meldde gisteren ook dat president Biden de hoogste Iraanse leider, ayatollah Khamenei, heeft gewaarschuwd om geen aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.