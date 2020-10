Oproep aan wielerfans om Ronde van Vlaanderen te redden: 'Blijf thuis!'

"Red de Ronde en blijf thuis!" Zo luidt de duidelijke boodschap van Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter aan de Vlaamse wielerfans. Volgens haar kan de Ronde van Vlaanderen zondag 18 oktober alleen doorgang vinden als de supporters thuisblijven.

"Beleef de koers thuis, voor het scherm of op de radio, en doe dat met je gezin of de mensen met wie je onder hetzelfde dak woont", aldus Van Cauter.

Limited edition

"Het wordt een limited edition dit jaar. In de figuurlijke en letterlijke zin van het woord: het is een editie met beperkingen, maar ook een unieke editie die we ons nog lang zullen herinneren, omdat we het allemaal vanuit huis zullen beleven."