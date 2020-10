DNB: 'Nederlandse banken voorlopig niet in zwaar weer'

Tot nu toe komen Nederlandse banken goed door de coronacrisis heen, maar de tweede golf aan besmettingen zorgt voor "hernieuwde onzekerheid." Dat schrijft de Nederlandsche Bank (DNB) in het Overzicht Financiële Stabiliteit. Omdat de economie een tweede tik dreigt te krijgen, neemt ook de potentiële impact op financiële instellingen toe.

Toch maakt DNB-president Klaas Knot zich nog niet direct zorgen over de Nederlandse banken. "Uit onze stresstest blijkt dat zij nog behoorlijke verliezen kunnen lijden voordat de bodem van hun vrije reserves in zicht komt."

Nog veel onzeker

De economische impact van de eerste coronagolf op banken is grotendeels uitgesteld, doordat de overheid met steunmaatregelen bedrijven overeind houdt. Omvangrijke steunpakketten hebben de meeste bedrijven in zwaar getroffen sectoren en ook huishoudens overeind gehouden. Daarnaast kregen 129.000 bedrijven voor in totaal 3 miljard euro uitstel van betaling van hun bank, meldde de Vereniging van Banken begin oktober.

Het is onzeker in hoeverre deze bedrijven in staat zijn alsnog te betalen. Ook is onduidelijk wat er gebeurt als steunpakketten worden afgebouwd. "Het hoort wel bij een economie dat bedrijven komen en gaan. De kredietverliezen die er wel een keer gaan komen worden nu telkens vooruit geschoven", zegt Klaas Knot.

Banken houden dan ook rekening met een toename van het aantal wanbetalingen. De stroppenpotten zijn dit jaar met in totaal 5,5 miljard extra gevuld. Waarschijnlijk blijft het daar niet bij, verwacht DNB.

Helpen in plaats van versterken

Toch kunnen ook banken hard worden geraakt als faillissementen en kredietverliezen oplopen. Dat kan gebeuren wanneer tijdelijke overheidsmaatregelen worden afgebouwd en betalingsregelingen met klanten aflopen.

Dankzij de maatregelen van overheden en de Europese Centrale Bank hebben banken geholpen de economische impact van de pandemie te verzachten in plaats van deze te versterken, schrijft DNB. Klaas Knot verwacht met deze maatregelen dat de kans klein is dat een economische crisis in een financiële crisis omslaat.