Bekijk 'nieuwe' docu's over Bau en Lau, Van Nistelrooij en Red Rum

In de weken voor de Tour maakte verslaggever Han Kock een uitgebreide reportage met 'Bau en Lau'. Hij zocht de renners op in de Sierra Nevada in Spanje en in het Amerikaanse Truckee. Het geeft een heel goed beeld van twee Nederlandse toprenners die zich voorbereiden op een van de grootste prestaties van hun carrière.

Een jaar later, in 2014, wilden de renners nog beter presteren dan het jaar daarvoor. En dat lukte. Zo eindigden beide renners zelfs in de toptien. Kwam dat door hun hoogtestage die ze in aanloop naar de Tour hadden afgewerkt? Het zou zeker kunnen.

In de zomer van 2013 was Nederland in de ban van 'Bau en Lau'. Bauke Mollema en Laurens ten Dam schitterden tijdens de Tour de France. Ze werden respectievelijk zesde en dertiende.

Jongkind en Egbers spreken meerdere keren uitgebreid met Van Nistelrooij en schetsen een goed beeld van de gedreven, ambitieuze spits, die aan het einde van zijn tijd bij United op een zijspoor is beland. Het frustreert Van Nistelrooij en daar praat hij openlijk over.

Het WK in 2006 is pas de eerste mondiale eindronde waar de topspits zal gaan spelen (in 2002 wist Oranje zich niet te plaatsen, in 1998 was hij nog niet in beeld). Van Nistelrooij is op dat moment al vijf jaar de held van Manchester United en schittert wekelijks in de Engelse Premier League.

In aanloop naar het WK voetbal in Duitsland, volgen verslaggevers Kees Jongkind en Tom Egbers topvoetballer Ruud van Nistelrooij.

De erfenis van Red Rum (2004)

De kans is zeer groot dat als je iemand in het Verenigd Koninkrijk vraagt wie Red Rum is, je meteen het goede antwoord krijgt: een renpaard. Red Rum weet in de jaren 70 drie keer de meest prestigieuze paardenrace ter wereld te winnen, de Grand National. Geen enkel dier is dat in de dan 165-jarige geschiedenis van de race ooit gelukt.

Het paard werd getraind door Ginger McCain, net als Red Rum zeer bekend in de Britse sportwereld. In 2004 doet McCain met een nieuw paard mee aan de Grand National: Amberleigh House. Volgens kenners en insiders is dat paard een grote favoriet om de race te winnen.

Verslaggevers Jan Linssen en Egbers verbleven vele dagen op en rond Aintree Grand National Race Course, vlak bij Liverpool, en laten in deze documentaire een goed beeld zien van wat de paardensport voor het land betekent.