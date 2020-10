Ook nu darter 'Aubergenius' eindelijk meetelt, blijft hij de kwekerij trouw

Dirk van Duijvenbode - Orange Pictures

Juist nu onze gezondheid op het spel staat, zouden we meer aubergines moeten eten. De reclameslogan van kwekerij Van Onselen uit 's-Gravenzande wordt intussen op indrukwekkende wijze kracht bijgezet door collega Dirk van Duijvenbode. De 28-jarige darter speelde maandag als eerste debutant ooit de finale van de World Grand Prix in Coventry. "Op dit moment baal ik vooral nog van de nederlaag. Het gevoel van trots, en wat het allemaal heeft losgemaakt, moet nog komen." Bijna niemand had tot deze week van hem gehoord. Maar in een week tijd verdiende Van Duijvenbode een veelvoud van zijn jaarsalaris, dat hij als semiprof grotendeels bij elkaar scharrelt als administratief medewerker op een auberginekwekerij. En nu is de dartwereld in de ban van Aubergenius, zoals zijn nieuwe bijnaam luidt. Familiebedrijf "Man, wat een saaie week was het eigenlijk", zegt Van Duijvenbode dan ineens. "Het eten was niet lekker, ik had niets te doen en bovendien heb ik niet lekker geslapen." Dat werd op de kwekerij anders beleefd, het familiebedrijf waar Van Duijvenbode al sinds zijn tienerjaren rondloopt. Waar hij een functie kreeg aangeboden die hem de vrijheid gaf naast het werk veel te kunnen trainen voor zijn gedroomde dartcarrière. En waar in de bedrijfskantine speciaal voor hem een professionele baan werd aangelegd.

"Maar Dirk is en blijft Dirk: ongelofelijk nuchter", zegt Arjan van Onselen, mede-eigenaar van de kwekerij waar Van Duijvenbode zich ooit als scholier meldde. Waar hij ooit "lekker met het handwerk" begon. "Het oogsten en sorteren van de aubergines", verduidelijkt zijn baas. Bijbaantje Van Duijvenbode kon echter al snel een functie overnemen op de administratie, wat hem bovendien de mogelijkheid verschafte om tussen de trainingen en toernooien door zelf zijn uren in te delen. "Wij laten hem daar helemaal vrij in. Hij was altijd al met het darten bezig, maar ik heb het idee dat hij het werk bij ons ook heel leuk vindt. Bovendien blijkt het goed te combineren." Sterker nog, de darter peinst er voorlopig niet over zijn bijbaantje op te geven. "Ik heb veel aan die jongens daar te danken", spreekt Van Duijvenbode vol waardering over de omgeving die hem deze kans gunde. "Zonder hen had ik dit nooit kunnen bereiken. Ik heb me naast de sport nooit zorgen hoeven maken dat er ook een salaris binnenkwam. En ik heb de flexibiliteit en het vertrouwen gekregen."

Mede-eigenaar Arjan van Onselen van de auberginekwekerij in de trainingsruimte op de zaak - NOS

En nu betaalt zich dat in één klap uit. Ook letterlijk, met een slordige 55.000 euro aan prijzengeld. Allemaal mooi meegenomen, maar Van Duijvenbode wil vooral structureel op de grote toernooien meespelen. Een kans die zich aandient nu hij zich plotseling tussen de grote jongens meldt en een reuzensprong maakt naar plek 54 op de Order of Merit, de wereldranglijst. "Ik voel me zeker geen laatbloeier, ik heb een mooie leeftijd om door te breken. Ik had mezelf een paar jaar gegeven om deze stap te maken, het moment is goed. Alleen de exceptionele talenten breken tegenwoordig echt op jonge leeftijd al door. En als darter kun je nog lang mee." Hardcoremuziek Tot deze week stond Van Duijvenbode enkel bekend onder zijn bijnaam Titan, wat volgens de darter zelf veel beter aansluit bij zijn imago. Wie in het verleden al een glimp van hem had opgevangen, zal zich wellicht de keiharde hardcoremuziek herinneren. "Op het werk traint hij gelukkig met oordoppen in. Hij kan zich op die muziek goed concentreren", zegt Van Onselen, die erg moest lachen hoe zijn werknemer ongegeneerd aubergines stond aan te prijzen als hij voor de camera werd getrokken. "We hadden het er gekscherend over gehad. Maar Dirk doet het dan gewoon."

Dirk van Duijvenbode met Raymond van Barneveld - Getty