Oppositieleider Tichanovskaja stelt president Wit-Rusland ultimatum voor vertrek

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft president Loekasjenko een ultimatum gesteld. Op 25 oktober moet hij zijn vertrokken, anders gaat het hele land de straat op, zegt Tichanovskaja.

Ook eist de oppositieleider, die haar toevlucht heeft gezocht in buurland Litouwen, dat alle politieke gevangenen in Wit-Rusland worden vrijgelaten en dat het geweld in het land stopt.

Sinds de verkiezingen van begin augustus is het onrustig. De oppositie zegt dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen. Betogers gaan massaal de straat op om het aftreden van Loekasjenko te eisen, maar die zet politie en leger in om de rust te laten weerkeren en betogers op te pakken. Bij de protesten is een aantal betogers omgekomen en gewond geraakt.

Weer arrestaties bij protesten

Zondag en gisteren werd er opnieuw geprotesteerd. Ook toen greep de politie hard in en arresteerde meer dan 700 respectievelijk 180 demonstranten.

President Loekasjenko heeft afgelopen weekend in een gevangenis met een groep oppositieleiders gesproken. Dat gesprek duurde uren. "Jullie zullen begrijpen dat je op straat geen grondwet kunt schrijven", zei de president in een vrijgegeven fragment van het gesprek. Wat er verder is besproken, is niet bekendgemaakt.

Svetlana Tichanovskaja zegt dat alle wegen in Wit-Rusland worden geblokkeerd als Loekasjenko eind deze maand niet vertrokken is. "Ook zullen staatsbedrijven helemaal niets meer verkopen", zegt ze.