Kabinet staat levensbeëindiging ongeneeslijk zieke 1- tot 12-jarige kinderen toe

Ook bij zeer jonge doodzieke kinderen moet actieve levensbeëindiging mogelijk worden. Dat is de strekking van een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om kinderen tussen één en twaalf jaar. Nu is er alleen iets geregeld voor kinderen vanaf twaalf jaar en voor baby's tot één jaar.

Ruim een jaar geleden pleitten kinderartsen ervoor om ook voor de 'tussengroep' in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheden te verruimen en een meerderheid in de Tweede Kamer sloot zich daarbij aan. De Jonge zei toen dat het kabinet tijd nodig had voor een zorgvuldige reactie.

De Jonge schrijft dat hij wil zorgen voor "meer juridische waarborgen voor artsen die op grond van hun professionele norm overgaan tot levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar". De regeling is bedoeld voor een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om hun lijden te verlichten. Het gaat om kinderen van wie verwacht wordt dat ze binnen afzienbare tijd zullen overlijden.

De komende tijd wil De Jonge een regeling uitwerken, samen met het Openbaar Ministerie en beroepsgroepen.