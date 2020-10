Cyprus stopt met winstgevende, maar omstreden paspoorthandel

Cyprus stopt met het uitdelen van paspoorten aan buitenlanders die voor ten minste 2 miljoen euro in het land investeren. Het besluit wordt per 1 november van kracht. Het volgt op een spoedzitting van het kabinet na de uitzending van een reportage op de nieuwszender Al-Jazeera.

Journalisten deden zich voor als vertegenwoordigers van een criminele Chinese investeerder. De parlementsvoorzitter, een ambtenaar, en een advocaat toonden zich bereid om hem tegen betaling te helpen. Het is bij wet verboden om met investeerders met een strafblad zaken te doen. De parlementsvoorzitter heeft zijn taken neergelegd zolang het onderzoek loopt.

In augustus had Al-Jazeera 1400 documenten gepubliceerd waaruit bleek dat Cyprus paspoorten aan veroordeelde en gezochte criminelen uit onder meer Rusland en China had verkocht.

Dubieuze bedoelingen

Cyprus is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Houders van een Cypriotisch paspoort kunnen daardoor visumvrij door de EU reizen. Volgens de nieuwszender is er op Cyprus een heel netwerk van ambtenaren, politici, advocaten en vastgoedontwikkelaars dat buitenlanders met dubieuze bedoelingen aan een Cypriotisch paspoort helpt.

De Britse krant The Guardian schreef in 2017 dat het zogeheten 'golden visa'-programma sinds de invoering in 2013 miljarden had opgeleverd. Volgens de Britse krant waren er alleen al in 2016 400 paspoorten verkocht aan mensen die belang hebben bij het staatsburgerschap van een EU-land, vooral uit Rusland en Oekraïne.

De Tweede Kamerfracties van CDA, D66, PvdA en SP eisten begin dit jaar dat de Europese Commissie alle documenten over controversiële handel in paspoorten door EU-lidstaten zou publiceren. De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD wees op het gevaar dat spionnen zich met een Europees paspoort gemakkelijk door de EU kunnen bewegen.

Malta handelt nog wél in paspoorten. Tot welke misstanden dat leidt zie je in deze prijswinnende reportage van Nieuwsuur: