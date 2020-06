Bekijk 'nieuwe' docu's over gouden volleyballers, Lenstra en Janssen

In deze uitzending spreekt Annette van Trigt met Ron Zwerver en Peter Blangé, spelers van deze gouden ploeg. Uitgebreid blikken zij terug op de wedstrijden in Atlanta, maar ook op de jaren daarvoor. Als in de Amstelveense Bankrashal de basis voor dit succes wordt gelegd.

Alles was er in het Nederlandse volleybal op gericht om te schitteren op de Olympische Spelen van Atlanta. Alles moest en zou op de goede plaats vallen. En dat deed het: op 4 augustus 1996 veroverde het Nederlandse volleybalteam de gouden medaille door in een zinderende finale Italië te verslaan. Recent nog werd deze wedstrijd door de luisteraars van Langs de Lijn uitgeroepen tot de mooiste wedstrijd ooit. Een mooi moment om deze documentaire uit 1999 nog eens onder de aandacht te brengen.

Abe, Fries Wonder (2004)

Misschien was Abe Lenstra wel een van de eerste sporters in Nederland bij wie je aan de voornaam genoeg had om te weten over wie het ging. Abe Lenstra, geboren in 1920, maakte op zijn vijftiende zijn debuut in het eerste van sc Heerenveen. In totaal speelde hij 500 wedstrijden voor de Friezen om daarin 523 keer tot scoren te komen.

Abe was echter niet alleen een goed voetballer. Hij blonk ook uit in tennis, schaatsen, hardlopen, dammen en biljarten. En daar is in Abe, Fries Wonder ook ruimschoots aandacht voor. Toen deze documentaire in 2004 voor het eerst werd uitgezonden, bevatte de documentaire beelden die nog nooit op de televisie waren uitgezonden. Ook zijn er geluidsfragmenten te horen van de beroemde wedstrijd tegen Ajax in 1950. Met nog een half uur te spelen gaat Ajax met 1-5 aan de leiding, maar de Friezen weten de stand nog om te buigen tot een 6-5 overwinning. Wie de beste man van het veld was, laat zich raden.