Conceptversie routekaart met coronamaatregelen uitgelekt

De Volkskrant heeft de road map of routekaart met een langetermijnplan voor de coronacrisis in handen waaraan het kabinet werkt. De routekaart moet duidelijkheid scheppen over welke maatregelen te nemen in welke situatie. Op de kaart zijn vier risiconiveaus te zien: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Bij elk niveau, dat wordt bepaald door het aantal besmettingen per 100.000 Nederlanders, hoort een aantal vaste maatregelen.

Premier Rutte zei afgelopen vrijdag al dat het kabinet aan een road map werkt. Ierland werkt al met zo'n langetermijnkaart.

Als de situatie zeer ernstig is, met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners, gaan eet- en drinkgelegenheden en publieke ruimtes in (onderwijs-)instellingen dicht. Winkels sluiten om 20.00 uur en koopavonden worden geschrapt. Dat geldt niet voor supermarkten. Sportwedstrijden van volwassen en jongeren worden verboden.

Een deel van die maatregelen zal het kabinet vrijwel zeker vanavond bekendmaken.

Het ministerie van VWS kan niet bevestigen dat de routekaart zoals de Volkskrant die publiceert de definitieve routekaart is. De meest betrokken ministers zijn vandaag nog bijeen om te besluiten over de nieuwe maatregelen. Het is niet uitgesloten dat maatregelen die wel op de routekaart staan nog worden aangepast.