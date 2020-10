Kleurcodes om besmetting aan te geven voortaan in hele Europese Unie gelijk

De 27 landen van de Europese Unie gaan allemaal dezelfde kleuren gebruiken om aan te geven in welke mate het coronavirus heerst in een regio. Al sinds de zomer probeert de Europese Commissie om landen dezelfde criteria te laten gebruiken.

Nu kan Nederland bijvoorbeeld een regio rood geven, terwijl Duitsland of België daar anders over denken en dezelfde regio oranje noemen. Om aan die verwarring een einde te maken gaat het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) in Stockholm elke week een nieuwe kaart publiceren. De lidstaten leveren de gegevens over hun eigen situatie aan.

De kaart wordt ingekleurd op basis van drie indicatoren: het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners, het aantal testen en daarvan afgeleid het aantal positieve testen.

Groen, oranje, rood, grijs

Een gebied wordt groen als het aantal besmettingen onder de 25 per 100.000 inwoners in de laatste twee weken ligt, en er minder dan 4 procent positieve testen zijn.

Ligt het aantal besmettingen tussen de 25 en 50 per 100.000 en is het aantal positieve testen boven de 4 procent, dan wordt het kleurcode oranje. Een gebied of regio wordt ook oranje als het aantal gevallen tussen de 25 en 150 ligt, maar het percentage positieve testen lager is dan vier procent.

Een gebied wordt rood als er meer dan 50 positieve testen zijn en het percentage boven de 4 procent ligt. Wanneer er meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners zijn wordt een gebied sowieso rood. Een land kan ook nog grijs worden als er minder dan 300 testen zijn afgenomen.

Lidstaten beslissen zelf

Welke maatregelen bij de verschillende kleuren volgen blijft een zaak van de nationale lidstaten, er komt niet één Europees reisadvies. Zo moeten reizigers uit Nederland bijvoorbeeld in Italië nog steeds een recente negatieve test kunnen overleggen.

Volgens diplomaten is het grote probleem dat de wetenschappers elkaar tegenspreken. "Ze zijn het gewoon niet eens over nut en noodzaak van mondmaskers, van testen en hoe lang iemand in quarantaine moet", legt een Europese diplomaat uit. De verschillende scholen groeien wel naar elkaar toe, waardoor de verschillen tussen de EU-landen kleiner zijn dan bij de eerste uitbraak van het virus dit voorjaar.

Nationale bevoegdheid

De lidstaten hebben verder afgesproken om elkaar beter en vooral sneller te informeren als er maatregelen worden genomen. Bovendien is nog eens benadrukt dat de grenzen in de EU de komende tijd moeten openblijven. "We hopen dat er de komende tijd nog meer getest kan worden, waardoor het nog makkelijker wordt om de maatregelen op elkaar af te stemmen."

Gezondheidszorg is een nationale bevoegdheid waar Brussel in principe niks over te zeggen heeft. Wel hebben de regeringsleiders afgesproken om meer samen te werken.

De EU-leiders die aan het eind van de week in Brussel een top hebben, zullen ook over de kleurcodes praten. Tijdens de vorige top hebben ze afgesproken om voortaan bij elke ontmoeting de situatie te bespreken en waar nodig maatregelen te nemen.