Jumbo-Visma trekt zich terug uit Giro na positieve coronatest Kruijswijk

Jumbo-Visma heeft de hele wielerploeg teruggetrokken uit de Giro d'Italia. Dat besluit werd genomen na de positieve coronatest van kopman Steven Kruijswijk.

De Nederlandse wielerformatie bestond in de Giro naast Kruijswijk uit Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Jos van Emden, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin en Christoph Pfingsten.

Volgens Renaat Schotte, de in de Giro aanwezige wielerverslaggever van de Belgische omroep VRT, is de precieze reden waarom Jumbo-Visma niet meer van start gaat nog niet bekend. "Maar ik vermoed dat het samenhangt met het ontbreken van een doel in de rest van de ronde. Het is natuurlijk een domper voor de ploeg dat Kruijswijk, een van de topfavorieten voor de eindzege, uit de koers is verdwenen."

Niet te achterhalen

"Het is onmogelijk te achterhalen waar Kruijswijk het virus heeft opgelopen", zegt Schotte. "De renners zitten elke dag in een ander hotel en er zijn ook situaties geweest waarin ze het buffet hebben gedeeld met toeristen."