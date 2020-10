Jumbo-Visma trekt zich terug uit Giro: 'Gezondheid staat bovenaan'

Jumbo-Visma heeft de hele wielerploeg teruggetrokken uit de Giro d'Italia. Dat besluit werd genomen na de positieve coronatest van kopman Steven Kruijswijk.

De Nederlandse wielerformatie bestond in de Giro naast Kruijswijk uit Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Jos van Emden, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin en Christoph Pfingsten.

"We hebben besloten om gezondheid bovenaan te zetten", laat ploegleider Addy Engels weten. "Dat het niet het eerste geval is in het peloton, hebben we ook meegenomen in onze beslissing." Engels doelt op de besmetting bij Mitchelton-Scott-kopman Simon Yates in de eerste Giro-week, waarna op de eerste rustdag vier stafleden van de Australische wielerformatie besmet bleken te zijn.

"Het is onverantwoord om onze renners en stafleden nu nog aan dat risico bloot te stellen. We hebben vanmorgen vlak voor de start met elkaar de knoop doorgehakt."

Achtbaan

"Het was een achtbaan", omschrijft Engels de uren na de bekendmaking van Kruijswijks positieve test. "Dit zijn beslissingen die je niet wil nemen, om wedstrijden als deze te verlaten. Ik ben aangeslagen, heb ook geen glimlach op m'n gezicht nu."

Ook bij de renners van Jumbo-Visma kwam de klap hard aan. "Maar het is ook een beslissing waar iedereen achter staat. Iedereen begrijpt het en voelt dezelfde angst. Nu we een besmetting in de ploeg hebben, verandert het gevoel van veiligheid natuurlijk wel."